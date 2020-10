Pieszy potrącony na Bemowie. "Zrobił salto i stanął na nogi"

Dariusz, autor nagrania powiedział, że do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15.40 przy skrzyżowaniu Lazurowej z Narwik. Na krótkim wideo widzimy, że do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. To tam osoba jadąca autem osobowym potrąciła mężczyznę przechodzącego przez zebrę.