5-latek wysiadał z babcią z tramwaju. Został potrącony

- Do zdarzenia doszło o godzinie 10.53 na przystanku Długosza w stronę centrum (to przystanek, w którym wysiadanie odbywa się na jezdnię - red.). Auto przewozu osób potrąciło wysiadające z tramwaju linii 24 pięcioletnie dziecko, które przebywało pod opieką babci - powiedział rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Zaznaczył, że dziecko trafiło do karetki, ale wszystko wskazuje na to, że nic poważnego mu się nie stało. Policja potwierdziła, że dziecko nie wymagało przetransportowania do szpitala.