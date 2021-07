Był poszukiwany. Zmógł go sen, pogrążyło złe parkowanie

"Pewien człowiek, który miał do odbycia karę więzienia, ale brakowało mu odwagi, by zgłosić się do zakładu karnego, postanowił ułatwić pracę organom ścigania i – zwrócić na siebie uwagę poprzez zaparkowanie w niedozwolonym miejscu" – poinformowała na swojej stronie straż miejska.