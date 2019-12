Twarze poszukiwanych trafiły na bombki. Policja: skontaktujemy ich ze Świętym Mikołajem

Komunikat zawiera grafikę, na której twarze poszukiwanych mężczyzn umieszczono na bombkach zawieszonych na choince. Dodatkowo policjanci opatrzyli go dowcipnym komentarzem.

Tak służby zachęcają do kontaktu potencjalne osoby, które mogą mieć informacje o poszukiwanych: "Skontaktujemy ich ze Świętym Mikołajem, a gdyby nie miał dla nich prezentów, sami zaopiekujemy się nimi na święta. Zapewniamy anonimowość. Można dzwonić lub napisać mail. Nasze renifery dojadą w każde miejsce".

Mariusz Korniłowicz vel Noah Rosenkranz

Korniłowicza opisywała swego czasu "Gazeta Stołeczna". Jak podawał dziennik, był on sędzią. W 2001 roku wytoczono mu sprawę dyscyplinarną i udowodniono, że pobrał pieniądze na delegacje, których nie było. Do tego kupił używaną lodówkę na rachunek sądu. Pieniądze zwrócił, ale i tak został wydalony z zawodu. Po skandalu wyjechał do Izraela, gdzie dostał obywatelstwo. Tam zmienił imię i nazwisko na Noah Rosenkranz. Spreparował dyplom doktora Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i został… wykładowcą w pięciu prywatnych szkołach wyższych, między innymi Uczelni Łazarskiego.