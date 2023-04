Poszukiwana listem gończym była kasjerka CBA zatrzymana przez policję

Była kasjerka Centralnego Biura Antykorupcyjnego Katarzyna G. została zatrzymana przez policję na warszawskiej Białołęce. Kobieta była poszukiwana listem gończym, bo nie stawiła się do więzienia, pomimo skazania prawomocnym wyrokiem za wynoszenie służbowych pieniędzy.

- Zatrzymanie miało miejsce 7 kwietnia, czyli w Wielki Piątek. Dokonali go policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu na warszawskiej Białołęce - powiedziała dziennikowi "Rzeczpospolita" Agnieszka Wiatrowicz-Grabowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Poszukiwana listem gończym

Jak informowaliśmy na tvn24.pl, kasjerka miała zgłosić się do więzienia i odsiedzieć wyrok , jednak zniknęła. "Skazana Katarzyna G. nie stawiła się do odbycia kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z 29 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził poszukiwanie skazanej listem gończym" - potwierdziła "Rz" sędzia Mirosława Chyr, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

Katarzyna G. była na wolności od kwietnia minionego roku, kiedy wyszła z aresztu. Po tym, jak wyrok się uprawomocnił, "została wezwana do stawiennictwa we właściwej jednostce penitencjarnej w terminie do 22 sierpnia 2022 r." - podawała sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. G. tego nie zrobiła i kilkakrotnie próbowała odsunąć od siebie widmo odsiadki - podkreślił dziennik. Sama lub przez adwokata składała w ubiegłym roku wnioski: o wstrzymanie wykonania kary, a później o jej odroczenie.