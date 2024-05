Budowa linii metra M2. "Prace przeniosły się pod ziemię"

Zachodni odcinek linii M2

Aby dokończyć budowę zaplanowanych stacji na odcinku zachodnim (Lazurowa, Chrzanów, Karolin oraz STP Mory) konieczne było podpisanie aneksu do umowy z firmą Gülermak. Podniósł on jej wartość z 1,3 miliarda do 1,95 miliarda złotych. Natomiast termin zakończenia prac przesunięto z kwietnia 2024 na październik 2025. Ale już teraz mówi się, że budowa czterokilometrowego odcinka może przedłużyć się do 2026 roku.