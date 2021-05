Budowa metra: na Bemowie tunele niemal gotowe, na Targówku zamontowali schody ruchome

Po peronie stacji Bemowo można już przejść po docelowych płytkach. Trwa ich układanie na peronie stacji Ulrychów, w przejściach podziemnych i na klatkach schodowych. "Wykańczane stacje Bemowo i Ulrychów to łącznie 11 500 metrów kwadratowych murów do tynkowania, ponad 6500 metrów kwadratowych płytek ceramicznych do ułożenia w pomieszczeniach technicznych oraz około 10 500 metrów kwadratowych posadzek kamiennych w przejściach podziemnych i na peronach" - wylicza miasto.