Posłowie KO żądają dymisji komendanta stołecznego policji. "Nadgorliwy wykonawca poleceń politycznych"

- To Komenda Stołeczna Policji realizowała tłumienie demonstracji, to komendant stołeczny policji był osobą, która de facto dowodziła tą akcją. Dlatego dziś spotykamy się tutaj, aby złożyć wnioski do komendanta głównego policji i ministra spraw wewnętrznych i administracji o pilne odwołanie pana komendanta Dobrodzieja. Procedura wymaga, aby ten wniosek był niejako dwutorowy, bo to komendant główny policji wnioskuje do ministra i w takiej formule dokonuje się odwołanie. Uważamy, że jest to niezbędne - mówił poseł KO.