Wiceminister zawiadamia prokuraturę w sprawie Marty Lempart. "W dobie epidemii opluła policjantów"

Przy swoim poprzednim wpisie poseł zamieścił nagranie opublikowane w sobotę wieczorem przez Komendę Stołeczną Policji. Z nagrania wynika, że liderka Strajku Kobiet Marta Lempart mówi do funkcjonariuszy: "Imię, nazwisko i numer służbowy. Taka z was, ku*** policja, prawa nie stosujecie, w ogóle. Ostatnia stąd wyjdę, będziecie tu stali jak frajerzy do jutra, jak chcecie. Wypier*****".

W niedzielę do nagrania odniósł się rzecznik KSP Sylwester Marczak. - Jeżeli ktoś mówi, że "to jest wojna", to trudno wskazywać, że mamy do czynienia z nastawieniem pokojowym. Zwłaszcza chodzi tu o zachowanie jednej z organizatorek, to w jaki sposób zwraca się do policjantów, jakie gesty wykonuje i w jaki sposób się zachowuje. Wychodzi na to, że hasło o pokojowym zgromadzeniu jest tylko i wyłącznie na potrzeby medialne. Jednak to zachowanie w określanych sytuacjach wygląda zupełnie inaczej - skomentował Marczak.