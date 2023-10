"Oponę gubi, zaraz będzie nasz". Tak policjanci ścigali kierowcę maserati

O sprawie pisaliśmy w weekend. Kierowca białego maserati nie zatrzymał się do kontroli na Pradze Północ. Gdy zaczął uciekać, rozpoczął się za nim policyjny pościg, który zakończył się na Białołęce. Policja przekazała, że mężczyzna porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Gdy został zatrzymany, policyjny alkomat wykazał, że był pijany. Policjanci znaleźli w jego samochodzie narkotyki.

Jechał na czerwonym, spychał inne auta

Na ulicy Modlińskiej, policjanci pełniąc służbę nieoznakowanym radiowozem, zauważyli kierowcę maserati, który z pasa do jazdy w prawo, pojechał na wprost. Ruszyli za nim.

"Po podjechaniu do kierującego, wskazali mu miejsce do bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Gdy policjanci podchodzili do kontrolowanego pojazdu, nagle kierujący gwałtownie ruszył i zaczął oddalać się z miejsca kontroli. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli pościg i używając sygnałów uprzywilejowania jechali za niebezpiecznie pędzącym pojazdem, który ciągle przyspieszał i wykonywał niebezpieczne manewry między innymi pojazdami" - opisują w komunikacie.