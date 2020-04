Zosia była wcześniakiem. Matka porzuciła ją w reklamówce

Na oddziale neonatologii wychłodzone noworodki lekarze nazywają "sopelkami". Zosia była takim sopelkiem. Jak wynika z ustaleń prokuratury, jej matka po narodzinach włożyła ją do plastikowej torby i porzuciła w zaroślach. Dziewczynka bardzo płakała i - na szczęście - ktoś ją usłyszał. Dziś czuje się dobrze, a prokuratura kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko jej matce.

Altana z dykty na białołęckich ogródkach działkowych. To tam mieszkała wraz ze swoim partnerem Wiktoria Z. Z akt wynika, że kobieta była w ciąży, ale nie odmawiała kieliszka. Tak wynika chociażby z interwencji straży miejskiej. Funkcjonariusze, w czasie, kiedy była w ciąży, na izbę wytrzeźwień przywozili ją kilkanaście razy.

"Chciała się pozbyć partnera z domu"

Jej partner zezna później śledczym, że w dniu, kiedy dziewczynka przyszła na świat, Z. "chciała się go pozbyć z domu" i, że krwawiła. To on, a nie "przypadkowy przechodzień", jak podawała wcześniej policja, znalazł noworodka w reklamówce. Leżał kilkanaście metrów od altany, w której pomieszkiwali, pod orzechem włoskim.