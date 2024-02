Porwali mężczyznę z kawiarni, okradli jego mieszkanie

Policjanci zatrzymali czterech obcokrajowców podejrzanych o porwanie, rozbój i kradzież. Jak ustalili śledczy, poszkodowany został siłą wyciągnięty z kawiarni i zawieziony do swojego mieszkania. Tam podejrzani mieli dokonać kradzieży rzeczy o wartości ponad 10 tysięcy złotych.

Wszystko zaczęło się kilka dni temu w kawiarni na Woli. Jak podaje Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, doszło tam do porwania.

- W godzinach popołudniowych do lokalu weszło kilku mężczyzn, którzy siłą i przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną wyprowadzili na zewnątrz pokrzywdzonego. Stosując przemoc umieścili go w aucie i odjechali w kierunku jego miejsca zamieszkania. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzani po dojeździe na warszawskie Włochy dokonali kradzieży rzeczy o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Zabronili pokrzywdzonemu kontaktu z policją i zostawili go w jego mieszkaniu - zrelacjonował Pacyniak.