Wybuch w mieszkaniu przy Kłobuckiej. Trzy osoby trafiły do szpitala

Dwoje dzieci i osoba dorosła trafili do szpitala po wybuchu w mieszkaniu przy Kłobuckiej. Jak podaje straż pożarna, przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze znane. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Około godziny 8.15 służby zostały wezwane na ulicę Kłobucką 18 - W mieszkaniu na drugim piętrze, z niewyjaśnionych przyczyn doszło do eksplozji. Wewnątrz były trzy osoby: jedna dorosła i dwoje dzieci. W dobrym stanie zostali oni przewiezieni do szpitala - informuje Jarosław Dobrzewiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I dodaje, że w mieszkaniu były też zwierzęta, pies i kot.

Na miejscu trwają działania służb. Wezwano też inspektora nadzoru budowlanego. Jak opisuje Dobrzewiński, w mieszkaniu doszło do pożaru, ale najwięcej zniszczeń wywołał sam wybuch. Jedno z okien zostało wyrwane.

"Budynek nie jest podłączony do instalacji gazowej"

Strażak przekazał też, że lokatorzy okolicznych mieszkań sami opuścili je przed dotarciem służb. - Budynek jest ogrodzony policyjną taśmą. Mieszkańcy nie mogą jeszcze wrócić do swoich mieszkań - ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Będą musieli poczekać, aż nadzór budowlany oceni stan konstrukcji bloku.

- Budynek nie jest podłączony do instalacji gazowej. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane - mówi Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Nasz reporter rozmawiał na ten temat z mieszkańcami budynku. - Oni sugerują, że mogło dojść do awarii, któregoś z urządzeń elektrycznych. Pojawia się wśród rozmów hipoteza, że mogła to być bateria elektrycznej hulajnogi. Poczekajmy jednak na komunikaty służb i podejdźmy do tej informacji z dystansem - zastrzega Węgrzynowicz.