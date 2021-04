Poranek bez kolejek przed Narodowym. "Weryfikujemy smsy i potwierdzenia"

Po wczorajszych kolejkach do punktu na Stadionie Narodowym, zmieniono tam organizację szczepień. Osoby, które wchodzą na stadion, są weryfikowane pod kątem godziny, na którą zostały zarejestrowane.

We wtorek, przed punktem szczepień na Stadionie Narodowym, ustawiały się długie kolejki. Oczekujące w nich osoby skarżyły się, że pomimo rejestracji na konkretną godzinę, muszą czekać nawet trzy. Wśród oczekujących emocje były duże. Dochodziło nawet do rękoczynów. Jak ustaliliśmy, przyczyny tworzenia kolejek były dwie: zwiększenie dziennej liczby szczepień z dwóch do trzech tysięcy osób i przychodzenie przed wyznaczoną godziną.