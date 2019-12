Poprószyło w Warszawie. Jaka pogoda w ciągu dnia?  

Deszcz ze śniegiem

Ostatnie dni roku

W całym kraju sobota zapowiada się pochmurnie, choć są szanse na przejaśnienia. We wschodniej części kraju sypnie śniegiem. Będą miejsca, gdzie ściśnie mróz - temperatura wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się 40-60 kilometrów na godzinę.