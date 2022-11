Zmarły w latach 50. XX wieku filozof spoczął na Powązkach

Szczątki zmarłego w 1956 roku profesora Jana Łukasiewicza, wybitnego filozofa i logika, sprowadzono do kraju z Irlandii. We wtorek odbył się jego ponowny pochówek na Powązkach.

"Tęsknił za ukochaną ojczyzną"

Po mszy przemawiając do zgromadzonych, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak nawiązał do ostatnich lat życia logika, spędzonych w Dublinie. - Nie mógł wrócić do Polski, ponieważ nie był komunistą, a jego praca filozoficzna była sprzeczna z ideologią sowiecką. Nie bez znaczenia było również jego ogromne zaangażowanie w wojnę polsko-bolszewicką z 1920 roku. Sowieci takiego zaangażowania nie zapominali. Podobnie jak wielu innych polskich emigrantów po II wojnie światowej, profesor zmuszony był do życia na emigracji. Tęsknił za ukochaną ojczyzną - wspomniał.