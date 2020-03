"Brakuje ponad tysiąca policjantów". Wakaty w Warszawie i okolicach

"Praca w policji nadal cieszy się dużym zainteresowaniem"

Rzecznik stołecznej policji podkreśla, że mimo wakatów, w stolicy służbę pełnią funkcjonariusze z całego kraju. Chodzi o tak zwany staż adaptacyjny. Pełni go obecnie ponad 400 funkcjonariuszy z całego kraju, a od kwietnia będzie to kolejnych 200 kandydatów. - Należy traktować to jako 600 dodatkowych policjantów na ulicach Warszawy. Pamiętajmy także o służbach ponadnormatywnych i współpracy w tym zakresie z warszawskim samorządem – to ponad 20 tysięcy dodatkowych służb w skali roku – zapewnia Sylwester Marczak.

Jak dodaje, Warszawa jest miastem o rynku pracy dającym wiele atrakcyjnych form zatrudnienia. - Mimo to, praca w policji nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. W najbliższy wtorek szeregi stołecznej policji zasili ponad 50 osób, a w tym roku to już kolejny nabór. Pamiętać jednak należy, że ważniejsze od szybkiego uzupełnienia wakatów jest jakość kandydatów, która następnie będzie przekładała się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców stolicy – przekonuje.

Samą służbę rzecznik ocenia jako "szkołę życia". - Ważne pozostaje również to, by kandydaci decydujący się na złożenie dokumentów mieli świadomość, że decydują się na służbę, a nie tylko pracę. Służba w szeregach stołecznej policji to rodzaj "szkoły życia" dla wszystkich policjantów, stąd funkcjonariusze trafiają do garnizonów na terenie całego kraju. W 2018 roku do innych garnizonów odeszło 302 policjantów, a w 2019 roku - 255 , co również przekłada się na liczbę wakatów – mówi.