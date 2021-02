Poboży, Jaruzelska, Kacprzak ponad podziałami bronią Soszyńskiego. Argumenty z lat 90.: z Warszawy wioski pan nie zrobi

"Odarty z kompetencji"

Kiedy Michał Wojtczuk z "Gazety Stołecznej" zwrócił mu uwagę, że "Soszyński pozostaje w zarządzie miasta", radny odpowiedział: "Odarty z kompetencji. To jakby go nie było".

"Z Warszawy wioski Pan nie zrobi"

Zareagował na to właśnie prezes MJN Jan Mencwel, który zasugerował, że w przyszłości sam Kacprzak podzieli los Soszyńskiego. Ten zaś odpowiedział w podobnym tonie. "Owszem, ale jest między nami różnica. Otóż przyszłość miast jest zielona piesza i rowerowa - taka, jaką głosimy. A nie benzynowa i betonowa, jaką głosi Pan. To odejdzie do lamusa" – napisał pod tym prezes MJN. Na to Kacprzak odpalił: "Z Warszawy wioski Pan nie zrobi".