Ponad 6 tysięcy tabletek opioidowych w torbie podróżnej. 32-latek trafił do aresztu

Na Dworcu Zachodnim policjanci zatrzymali 32-letniego obywatela Mołdawii. W należącej do niego torbie znaleziono 6,5 tysiąca tabletek opioidowych z zawartością oksykodonu. W Stanach Zjednoczonych uzależnienie od tej substancji doprowadza do zgonu nawet 100 tysięcy osób rocznie.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota usłyszał on zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie, do którego sąd się przychylił - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Szymon Banna.