Cztery tysiące nowych podatników. Co Warszawa może zrobić za ich pieniądze

W zorganizowanej po raz pierwszy przez stołeczny ratusz loterii PIT wzięło udział ponad 36 tysięcy osób. Do wygrania jest samochód hybrydowy, zegarki oraz rowery. Zwycięzcy będą znani w lipcu.

Stołeczny ratusz przypomina, że miejska loteria PIT rozpoczęła się w styczniu i trwała do końca maja. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło wskazać Warszawę jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej za rok 2022. "Finalnie w loterii wpłynęło niemal 36,5 tysiąca zgłoszeń. Aż 4 tysiące osób zadeklarowało, że rozlicza się w Warszawie po raz pierwszy" - podsumowuje stołeczny ratusz.

Liczba 4 tysiące wydaje się niewielka w skali dwumilionowego miasta. Jednak każda osoba rozliczająca się z fiskusem w Warszawie, przekazuje do budżetu średnio 4,25 tysiąca złotych. A to oznacza w sumie 17 milionów złotych rocznie.

Na co można wydać 17 milionów złotych?

Urzędnicy podają przykłady tego, co można zrobić w mieście za 17 milionów złotych. "To niemal równowartość kwoty, jaką stołeczni radni zdecydowali się przyznać na wniosek prezydenta na programy wsparcia dla warszawskich uczniów i przedszkolaków. Z funduszy tych dofinansowane zostaną m.in. wyjścia do kina czy muzeum oraz udział w wydarzeniach kulturalnych" - wyliczono w komunikacie.