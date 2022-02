"Policjant? Wnuczek? A może oszust?". 311 osób straciło w sumie ponad 13 milionów złotych

Stołeczny ratusz przekazał, że tylko w ubiegłym roku warszawska policja otrzymała 311 zgłoszeń o wyłudzeniu metodą na wnuczka lub na policjanta, a także 65 zawiadomień o usiłowaniu wyłudzenia. Poszkodowani stracili łącznie ponad 13 mln złotych – dokładnie 13 334 209 zł. Oprócz pieniędzy łupem złodziei padły cenne kosztowności jak biżuteria, złoto, zegarki czy przedmioty kolekcjonerskie. Metody działania oszustów są zwykle takie same. Podszywając się pod bliskie osoby z rodziny proszą o dyskretną pożyczkę. Tłumaczą, że nie mogą jej jednak odebrać osobiście, przyślą więc znajomego albo proszą o przesłanie pieniędzy na wskazany numer konta.

Kampania "Policjant? Wnuczek? A może oszust?"

Ratusz poprzez kampanię "Policjant? Wnuczek? A może oszust?" chce uświadomić osobom starszym, że grozi im niebezpieczeństwo. "Oszuści są znakomitymi aktorami. Niezwykle przekonujący w tym co mówią wykorzystują dobre serca starszych ludzi i niejednokrotnie udaje im się ich zmanipulować. Potrafią przybrać dowolną maskę, doskonale znają słabe strony swoich ofiar i bez skrupułów je wykorzystują" - czytamy w komunikacie ratusza.

- Często rozmawiam ze starszymi mieszkańcami Warszawy i odwiedzam Powstańców Warszawskich, kiedy to możliwe – powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Wiem jak potrafią być ufni, jak mają dobre serca, jak łatwo oszuści mogą wykorzystać ich chęć pomocy w trudnych sytuacjach. Kiedyś pracowali i walczyli o to, byśmy mogli dziś żyć w jak najlepszej Polsce, a teraz potrzebują naszej pomocy. Musimy zrobić wszystko, aby chronić ich przed oszustami, nie zostawiajmy ich na pastwę złych ludzi – zaapelował.

Kampania "Policjant? Wnuczek? A może oszust?" nie jest skierowana wyłącznie do seniorów, ale również do osób młodych, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i seniorami, mogą przekazać im niezbędną wiedzę na ten temat.

Oszustwa trudne do wykrycia

- Oszustwa na wnuczka czy policjanta są przestępstwami trudnymi do wykrycia – powiedział dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki. - Jedynym celem złodziei jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu pieniędzy czy kosztowności wszelki kontakt się urywa i dopiero wówczas osoba pokrzywdzona zdaje sobie sprawę, że padła ofiarą oszusta. Dlatego tak ważne jest, by zapobiegać tego typu wyłudzeniom między innymi przez kampanie, która trafią do szerokiego grona odbiorców i pomogą uczulić osoby starsze na podejrzane telefony - dodał.