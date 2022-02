Wrócił pomysł wykorzystania fusów kawy do posypywania chodników i alejek parkowych

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i radna Renata Niewitecka powracają z pomysłem wykorzystania bioodpadów z kawy do posypywania chodników i alejek parkowych. W zeszłym roku na takie rozwiązanie zdecydował się Ursynów.

Z pomysłem dołączenia bioodpadów z kawy do innych środków wykorzystywanych podczas zimowego posypywania alejek parkowych, na terenach utrzymywanych przez stołeczny Zarząd Zieleni wystąpiły dwie stołeczne radne. W ubiegłym roku chodnik przed ursynowskim ratuszem posypali fusami urzędnicy. Akcja nie była jednak kontynuowana.

Aspekt ekologiczny

Radne tłumaczyły, że wykorzystanie fusów ma aspekt ekologiczny, jak również jest ważne pod kątem opieki nad zwierzętami. "Okazuje się, że psy spacerujące po alejkach posypanych kawą nie uszkadzają naskórka w opuszkach swoich łap, tak jak na chodnikach posypanych piaskiem lub solą" - napisały radne w piśmie skierowanym do stołecznego ratusza. Jak zaznaczyły, "wprowadzeniu opisanego rozwiązania mogłaby towarzyszyć kampania informacyjna, propagująca prawidłową segregację odpadów oraz prezentująca sposoby ich ponownego wykorzystania". Radne uważają, że fusy można pozyskiwać od lokali gastronomicznych.

- W ocenie Zarządu Zieleni taką eksperymentalną metodę, jak zastosowanie fusów z kawy do odśnieżania ciągów pieszych - należałoby, przed zastosowaniem w większej skali, dokładnie przebadać np. pod względem oddziaływania na przyrodę i zwierzęta - przekazała z kolei rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Rzeczniczka zaznaczyła, że Zarząd Zieleni, jako jednostka miejska zarządzająca znaczną powierzchnią terenów (m.in. 32 parkami, 74 skwerami, bulwarami, czy niemal 1300 ha zieleni przyulicznej), jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę przyrody, a także estetykę przestrzeni publicznej. - Dlatego stosujemy z powodzeniem własne, sprawdzone i przebadane metody w zakresie odśnieżania, co jest szczególnie istotne dla skuteczności przeciwdziałania oblodzeniom towarzyszącym (...) śnieżycom czy gołoledziom - dodała.

Bez soli

Jak zaznaczyła rzeczniczka Zarząd Zieleni nie stosuje soli ani innych substancji chemicznych rozpuszczających śnieg (nawet tych dozwolonych rozporządzaniem ministra środowiska), ponieważ mogłyby one uszkodzić rośliny bądź utrudnić ich wzrost. - Warto wiedzieć, że zalegający pod drzewami śnieg zanieczyszczony solą powoduje kumulację jonów sodu i chloru oraz powstawanie węglanów i wodorowęglanów w glebie, a to prowadzi do tzw. suszy fizjologicznej. Nie soląc, myślimy też o zwierzętach, zarówno tych domowych, jak i dzikich – odwiedzających lub zamieszkujących tereny zieleni w Warszawie - powiedziała.