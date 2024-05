Miejsca na miejskich targowiskach

O pomocy dla przedsiębiorców mówił też prezydent Rafał Trzaskowski. - Naszym zadaniem jest rozpatrzenie wszystkich możliwości pomocy. To nie jest łatwe. Przede wszystkim trzeba ustalić wszystkie fakty. Jeżeli rząd miałby udzielić wyjątkowej pomocy, to konieczne jest ustalenie faktów - zaznaczył prezydent Warszawy.

- To, co my jako miasto stołeczne mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. To kwestia urzędu pracy. Mamy specjalny punkt na Marszałkowskiej 77/79. Tam jest specjalnie dedykowane stanowisko dla tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje i móc się zarejestrować jako osoby bezrobotne lub uzyskać pomoc w znalezieniu pracy - wyjaśnił Trzaskowski.