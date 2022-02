Na pomoc Ukrainie. Jak zostać wolontariuszem w Warszawie?

Warszawa pomaga Ukraińcom, którzy do stolicy Polski uciekli przed wojną. Działa już specjalna infolinia, przygotowaliśmy materiały informacyjne w języku ukraińskim, otwarte zostały pierwsze punkty informacyjno-pomocowe.

Urzędnicy przygotowują miejsca noclegowe oraz dodatkowe miejsca w przedszkolach, szkołach i szpitalach. - To ogromne wyzwanie dla miejskich służb, w sprostaniu którego nieoceniona jest pomoc wolontariuszy. Dziękuję wszystkim, którzy się do nas zgłaszają. Każdego, kto chciałby się włączyć w działania stolicy na rzecz tych, którzy w najbliższym czasie będą szukać schronienia w naszym mieście, zachęcam do zgłaszania - apeluje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.