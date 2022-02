Trzaskowski w punkcie informacyjnym dla uchodźców. "Do pomocy zgłosiło się około tysiąca wolontariuszy"

W punktach informacyjnych na stołecznych dworcach, a także w PKiN i Centrum Wielokulturowym osoby przyjeżdżające z Ukrainy mogą uzyskać niezbędne informacje. Znajdą też pomoc przy znalezieniu zakwaterowania. Jak przekazał prezydent stolicy, do pomocy przyjeżdżającym uchodźcom zgłosiło się około tysiąca wolontariuszy.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę oraz napływem uchodźców, stołeczny ratusz utworzył kilka punktów informacyjnych: w Centrum Wielokulturowym na Pradze oraz w Pałacu Kultury i Nauki. Kolejne zorganizowano na dworcach: Wschodnim oraz Zachodnim. W sobotę w jednym z punktów był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: pomagamy jak możemy

- Pomagamy jak możemy. Punkty są na dworcu Wschodnim, na dworcu Zachodnim, również otworzyliśmy specjalny punkt na Pradze na placu Hallera i w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie kierujemy ludzi z dworca Centralnego. Staramy się odpowiadać na te wszystkie najważniejsze potrzeby. Przede wszystkim informować, bo jest potrzeba informacji związanych z noclegiem, zaopiekowaniem się dziećmi. Padają pytania o szczepionki, o pomoc lekarską - mówił w sobotę dziennikarzom Trzaskowski. Zaznaczył, że czasami są to proste pytania, np. o to gdzie można wymienić pieniądze. - Po to tutaj jesteśmy, żeby w takich doraźnych sytuacjach pomagać. Oprócz tego mamy noclegownie, gdzie kierujemy ludzi, którzy nie mają, gdzie spać. Większość ludzi przyjeżdża do przyjaciół czy znajomych, ale zdarza się też tak, że przyjeżdżają osoby, które nie mają tu nikogo. Wtedy pomagamy jak możemy. Udzielamy również pomocy psychologicznej - dodał Trzaskowski.

Prezydent stolicy poinformował również, że do pomocy zgłosiło się około tysiąca wolontariuszy, w większości z językiem ukraińskim i rosyjskim. - Warszawiacy i warszawianki stanęli na wysokości zadania - podkreślił.

Tysiące miejsc dla uchodźców

Poinformował również o planowanym spotkaniu z przedstawicielami władz centralnych. - Dzisiaj odbędzie się komisja wspólna rząd-samorząd, gdzie będziemy starali się wiele kwestii wyjaśnić. Problem główny polega na kwestiach związanych ze szczepionkami. Duża część Ukraińców jest zaszczepiona tymi samymi szczepionkami co my, ale te certyfikaty niekoniecznie są uznawane, gdzie indziej. A część przecież chce dojechać do rodzin na zachód Europy - powiedział Trzaskowski.- Przygotowaliśmy punkt szczepień, ale tutaj potrzebne jest porozumienie z wojewodą. Chcemy robić testy, bo one są też konieczne - dodał.

Trzaskowski był dopytywany, ile osób jest w stanie przyjąć Warszawa. Konkretnej liczby nie wskazał. - Rządzący zwrócili się do nas, o to żebyśmy przygotowali określoną na tysiące liczbę [miejsc - red.] dla uchodźców, gdzie będzie można ich zakwaterować. Wojewoda wydał tego typu decyzję dziś w nocy, w związku z tym my oczywiście takie miejsca przygotowaliśmy i oddajemy je rządzącym pod opiekę. Natomiast mamy również swoje miejsca, dlatego, że sytuacja doraźna tego wymaga, żeby kogoś zakwaterować. Mieliśmy w nocy taką sytuację, że pojawiła się rodzina z dziećmi, kompletnie zdezorientowana, bez żadnych przyjaciół, rodziny. Mamy takie miejsca, gdzie możemy naszych przyjaciół z Ukrainy przenocować - odpowiedział prezydent Warszawy.

Przypomniał również, że powstała stworzona przez wolontariuszy baza danych z informacjami o mieszkaniach, gdzie mogą zatrzymać się Ukraińcy.

Punkt informacyjny dla uchodźców na Dworcu Wschodnim TVN24

Pomoc w Centrum Wielokulturowym na Pradze Północ

Jak poinformował w komunikacie stołeczny ratusz, w Centrum Wielokulturowym w Warszawie przy Jagiellońskiej 54 działa punkt, w którym można uzyskać informacje w sprawach: legalizacji pobytu w Polsce, wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji, porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej), wsparcia psychologicznego, pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka, nauki języka polskiego, wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w regularnych spotkaniach i poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi. W punkcie pracują osoby posługujące się językiem ukraińskim. W najbliższych tygodniach placówka uruchomi kursy języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie podstawowym.

"Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na infolinię CWW: 22 648 11 11 lub +48 604 932 969. Od dzisiaj działa też dodatkowy numer telefonu – 505 700 701 identyfikowalny jako Warszawska Infolinia dla obywateli Ukrainy. Wszystkie trzy numery telefonu dostępne są w godzinach od 08:00 do 20:00 przez cały tydzień" - czytamy w komunikacie ratusza.

Miasto przygotowuje wolne miejsca w placówkach edukacyjnych

Ponadto miasto przygotowuje już wolne miejsca w przedszkolach i szkołach – szykując te placówki na przyjęcie dzieci. W przychodniach i placówkach medycznych trwa przegląd kadr – m.in. pod kątem pracowników znających język ukraiński. Spodziewając się napływu wniosków o pozwolenie na pracę, zwiększone zostało zatrudnienie w Urzędzie Pracy.

W specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej TOP (na Ochocie przy Raszyńskiej 8/10) powstaje Psychologiczne Centrum Wsparcia. Specjaliści z tej poradni od lat pracują z cudzoziemcami i są przygotowani, żeby zapewnić wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym.

Ratusz przypomina, że chętni do wolontariatu na rzecz Ukraińców mogą się zgłaszać poprzez miejską stronę ochotnicy.waw.pl. Propozycje darów i pomocy można też przesyłać na adres darczyncy@um.warszawa.pl

Poszukiwane są także mieszkania, pokoje czy inne lokale, które mogłyby stać się choćby na krótki czas miejscem zamieszkania dla osób i rodzin uciekających przed wojną na Ukrainie. Zgłoszenia na stronie www.ochotnicy.waw.pl/mieszkania .

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl