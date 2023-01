Pomoc dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Gdzie jej szukać?

Miejskie placówki zapewniają wsparcie lekarzy, sesje z psychoterapeutami oraz konsultacje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wsparcia psychologicznego można szukać także w szkołach. Niektóre z nich należą do programu "Szkoła dobrostanu psychicznego".

Porady psychologów, lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów dla dzieci i nastolatków mają w swojej ofercie miejskie placówki. Znajdują się one na Woli, Żoliborza, Pragi-Południe, Pragi Północ oraz Ochoty. "Aby umówić się do poradni zdrowia psychicznego oraz poradni psychologicznej nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wizyty są bezpłatne" - podaje ratusz. I dodaje, że zapewniają one konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.