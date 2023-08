"Najbardziej zachwycił nas ozdobny królewski płaszcz". Spojrzeli na kolumnę Zygmunta z góry

Stołeczny konserwator zabytków opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia pomnika Zygmunta III Wazy z bliska i z góry. Do ich wykonania wykorzystano drona.

"Nas najbardziej zachwycił ozdobny królewski płaszcz. A Wam co najbardziej się podoba?" - czytamy na stronie stołecznego konserwatora zabytków. Zdjęcia kolumny i pomnika króla, jak informuje konserwator, potrzebne będą do opracowania programu badań konserwatorskich.

"Wydaje się, że symbol Warszawy, kolumna Zygmunta, stoi dokładnie tam, gdzie postawiono ją w 1644 roku. Z biegiem wieków Przedmieście Bernardyńskie zmieniło się w pl. Zamkowy, urozmaicano otoczenie pomnika - pojawiła się fontanna i zieleń. A Zygmunt stał niewzruszony. Do czasu. A dokładnie do czasu budowy trasy W-Z. W 1949 roku kolumnę i stojącą na niej postać króla przesunięto o sześć metrów w kierunku północno-wschodnim. Sam monarcha nie patrzy już w stronę ul. Senatorskiej, ale na Krakowskie Przedmieście" - dodano we wpisie.