Sprawa oblania farbą pomnika Syreny nad Wisłą trafiła do prokuratury. Do zdarzenia doszło w piątek, bezpośrednio po zdarzeniu tego policja zatrzymała dwie kobiety. Monument został oczyszczony, ale nie wszystkich śladów zniszczeń udało się pozbyć.

- Przedmiotowe postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie i toczy się ono w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Postępowanie toczy się w kierunku uszkodzenia zabytku, to jest czynu z artykuł 108 ustęp 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - przekazał nam w poniedziałek Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokurator dodał, że w toku postępowania planowane jest "uzyskanie opinii biegłego, który na zlecenie prokuratury ustali, czy doszło do uszkodzenia pomnika i - w zależności od treści opinii - będą podejmowane dalsze czynności procesowe w tej sprawie".

"Piaskowiec został zniszczony"

- Z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że Syrenka jest czysta po akcie wandalizmu i że jest po sprawie. Otóż nie jest po sprawie. Piaskowiec został zniszczony, służby konserwatorskie i eksperci ocenią, jakie prace należy wykonać, aby przywrócić go do stanu sprzed aktu wandalizmu - mówi na nagraniu Kaznowska.

Syrena przetrwała II wojnę światową

Sprawę skomentował wcześniej w mediach społecznościowych stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. "Nawet najbardziej słuszne hasła nie usprawiedliwiają niszczenia pomników. Dzisiejsza akcja wpisuje się w podobne działania wobec europejskich dzieł sztuki, ale też niektórych warszawskich zabytków. Walczmy o klimat, ale nie wykorzystujmy do tego fragmentów naszego dziedzictwa. Ono zasługuje na ochronę tak samo jak dobra naturalne" - napisał w piątek Krasucki.

- Mówimy tutaj o zabytku, który został wpisany do rejestru zabytków w 1987 roku. Co ciekawe istnieje od 1938 roku i przetrwał drugą wojnę światową - przypominał w piątek Andrzej Mizera, rzecznik Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dodał, że sprawcom będzie można przedstawić zarzut z art. 108 Ustawy o ochronie zabytków: "Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".