Prezydenci Wielkiej Warszawy przechadzają się po bulwarze. Pomnik odsłonięty

Z inicjatywy syna Kulskiego

- Monument w pewnym sensie wiążę się z dążeniami Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego do wszechstronnego rozwoju stolicy. Swoją lokalizacją nawiązuje do koncepcji planowanej wówczas przebudowy bulwarów i tym samym zwrócenia miasta ku Wiśle. Starzyński i Kulski nie dotrwali do ich ukończenia, ale bezsprzecznie był to jeden z ich najważniejszych projektów wizerunkowych dla Warszawy. W najbliższą sobotę symbolicznie wrócą w to miejsce - powiedział podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki.