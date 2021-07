Będą mierzyć hałas na wawerskim odcinku obwodnicy

Kolejny odcinek POW przebiegający przez Wilanów został oddany do użytku tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak podawaliśmy, wiązało się to między innymi z korkami na Przyczółkowej. Problemem był także hałas, na który narzekali mieszkańcy części Wilanowa i Wawra. Ich zdaniem to skutek przerw w ciągłości ekranów akustycznych. Teraz w okolicy zamontowano urządzenia, które mają sprawdzić, jak duży jest problem.

Mapa akustyczna

Jak zaznaczył Potapowicz do dziś mieszkańcy zgłaszają, że hałas jest bardzo uciążliwy. - Wraz z uruchomieniem tunelu przez Ursynów i puszczeniem ruchu ciężarowego obawiamy się, że hałas będzie jeszcze większy. Być może także wyniki naszych badań pozwolą GDDKiA podjąć działania zmierzające do posadowienia lepszych ekranów, chroniących przed hałasem - powiedział Potapowicz.

Dwie przyczyny hałasu

Według wawerskiego radnego Wojciecha Godlewskiego, przyczyny hałasu są dwie. - Po pierwsze jest to niewłaściwa nawierzchnia oraz zbyt mało ekranów akustycznych - zaznaczył radny. Beton cementowy, który został zastosowany do budowy nawierzchni obwodnicy "nie gwarantuje niskiego poziomu hałasu". - W Wawrze, według decyzji środowiskowej z 2011 roku, powinno być zamontowane około 63 tysiące metrów kwadratowych ekranów, ale przez zmianę przepisów w 2017 roku ich ilość spadła do 23 tysięcy. Do tego zastosowano ekrany, które odbijają a nie pochłaniają hałas – wyjaśnił Godlewski.