Pomógł zapis monitoringu

Okazało się, że prawdopodobna napastniczka przebywa na Bemowie. We wtorek 34-latka została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Usłyszała zarzut karny dotyczący znieważenia osoby i naruszenia nietykalności cielesnej z powodu jej przynależności narodowościowej o charakterze chuligańskim. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.