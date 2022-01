Politechnika Warszawa musi zapłacić 45 tysięcy złotych kary

Do wycieku danych z Politechniki Warszawskiej doszło w maju 2020 roku. Uczelnia sama poinformowała o "incydencie", który mógł doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych wielu osób studiujących za pośrednictwem platformy OKNO. Chodzi o należące do około 5300 studentów i pracowników wrażliwe dane osobowe, między innymi nazwiska, serie i numery dowodów osobistych, numery PESEL, adresy czy imiona rodziców.