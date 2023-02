Premiery, prawykonania i ukraińskie akcenty. POLIN Music Festival wraca po dwuletniej przerwie

W piątek, 24 lutego rusza POLIN Music Festival. Powraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Mimo to okoliczności, podczas których będzie odbywał się koncert są trudne. "Koncert otwierający festiwal zbiega się z pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a za wschodnią granicą nieustannie mordowani są nasi sąsiedzi. Jak cieszyć się sztuką, gdy w lasach na polsko-białoruskiej granicy wciąż odnajdywane są ciała szukających schronienia migrantów? Jak wypełnić XI przykazanie, przywołane przed bramą śmierci przez Mariana Turskiego – "Nie bądź obojętny" – gdy kryzys, uzbraja się tylko w kolejne przymiotniki: humanitarny, gospodarczy, klimatyczny… mimo to wierzymy, że muzyka może dać nam oparcie, schronienie i inspirację do działania" - podkreśliło w komunikacie Muzeum POLIN..