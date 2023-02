Policyjny śmigłowiec krąży nad Wisłą. Akcja poszukiwawcza

czytaj dalej

Aleje Jerozolimskie, Wybrzeże Gdańskie, most Śląsko-Dąbrowski - to niektóre miejsca objęte zakazem przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych, związanym z wizytą "osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa" - przekazało biuro prasowe wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Od poniedziałku do środy w Warszawie będzie obowiązywał także zakaz noszenia broni. Obostrzenia są związane z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.