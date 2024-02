- Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie. Toczy się w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Z uwagi na dobro tego postępowania udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanych planowanych czynności nie jest możliwe - powiedział nam Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podróżujący bmw uciekli

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Pościg za kierowcą bmw rozpoczął się w okolicach Alej Jerozolimskich, a zakończył na Prymasa Tysiąclecia, nad skrzyżowaniem z ulicą Wolską. Bmw uderzyło w toyotę i karetkę pogotowia, która przewróciła się na bok. W zdarzeniu zostali poszkodowani ratownicy medyczni. Ratowniczka trafiła na oddział ortopedii ze złamaniami. Ratownik medyczny odniósł powierzchowne obrażenia, również trafił do szpitala.

Osoby podróżujące bmw uciekły z rozbitego samochodu. Policji udało się zatrzymać jedną z nich, jednak, jak ustaliliśmy, nie przyznawała się ona do prowadzenia. W poniedziałek funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu kolejnego z mężczyzn.

"Karetka wygląda jak zgnieciona puszka"

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele pogotowia. - Uderzenie było tak silne, że ponad trzytonowy ambulans został zepchnięty z pasa ruchu i przewrócił się na bok jak zabawka. O sile uderzenia świadczą też zniszczenia. Karetka wygląda jak zgnieciona puszka - przekazał w komunikacie prasowym Piotr Owczarski, rzecznik Meditransu.

- Gdyby na pokładzie ambulansu przebywał pacjent prawdopodobnie zginąłby na miejscu. W wyniku wypadku poszkodowana została dwójka ratowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, których obrażenia były na tyle rozległe, że wymagali hospitalizacji. Ratowniczka medyczna przebywa w szpitalu do dzisiaj - dodał.

Pogotowie uruchamia "machinę prawną"

– Mówimy zdecydowane nie i dlatego, wtedy gdy tylko możemy uruchamiamy całą machinę prawną. W przypadku niedzielnego wypadku złożyliśmy zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego. Dodatkowo w sądzie będziemy domagać się od sprawcy zapłaty wysokiego zadośćuczynienia pokrzywdzonym ratownikom, którzy mają obrażenia fizyczne, ale i psychiczne i są w traumie oraz pokrycia kosztów zakupu nowej karetki. Ambulans został doszczętnie zniszczony, a był to jeden z najnowocześniejszych ambulansów w tej części Polski z zaawansowanym sprzętem medycznym i elektrycznymi noszami. Jego wartość rynkowa to aż 800 tys. złotych - poinformował.