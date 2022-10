Policyjni spadochroniarze z kilku krajów ćwiczyli w okolicach Warszawy

Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka, zakończyły się międzynarodowe warsztaty policyjnych spadochroniarzy. We wspólnych ćwiczeniach z polskimi kontrterrorystami udział wzięli funkcjonariusze z jednostek specjalnych zrzeszonych w Grupie ATLAS z Bułgarii, Niemiec, Chorwacji, Rumunii i Włoch.

Lądowali na plaży

Za sterami policyjnych śmigłowców - Black Hawka i Mi-8 - zasiadali policyjni lotnicy. Ćwiczenia odbyły się na lotnisku oraz terenach Warszawskiego Aeroklubu Chrcynno EPNC niedaleko Nasielska. Podobnie jak w innych krajach, również w szeregach CPKP "BOA" od lat funkcjonuje grupa kontrterrorystów - spadochroniarzy przygotowanych do wykonywania skoków szkolno-bojowych, a tym samym do realizacji wyspecjalizowanych działań prowadzonych przez komórki kontrterrorystyczne Policji.

Zaznaczył, że każdy z kontrterrorystów biorących udział w tegorocznych warsztatach posiadał przynajmniej świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniami klasy D. Wszyscy mieli na koncie od około 500 do 5000 oddanych skoków.

- Ze względu na to, że skoki odbywały się także w terenie przygodnym – skoczkowie lądowali m.in. na plaży – oraz były wykonywane częściowo z dodatkowym wyposażeniem w postaci np. zasobnika o masie do 30 kilogramów, każdy ze skoczków musiał wykazać się doskonałymi umiejętnościami - dodał rzecznik KGP.

Sprawdzali poziom szkoleniowy

- To były warsztaty, które miały pokazać, jaki poziom szkoleniowy reprezentuje każda z jednostek – powiedział ich koordynator. - Jest to dla nas bardzo cenna informacja z tego względu, że już teraz planowane są kolejne warsztaty w tym samym gronie, podczas których będziemy ukierunkowywać się już na wykonywanie zadań typowo bojowych, w tym m.in. skoków z zasobnikiem, skoków z bronią czy skoków w nocy z noktowizją. W planach mamy także ćwiczenia, podczas których wykonywane będą zadania bojowe według przygotowanych wcześniej scenariuszy - dodał.

Przekazał, że tego typu warsztaty pozwalają się nie tylko lepiej poznać i zgrać, ale przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, czy też ujednolicić procedury, które obowiązują w poszczególnych krajach. - W przyszłości, dzięki tego typu spotkaniom, będziemy tym samym lepiej przygotowani do wspólnego wykonywania zadań bojowych, gdy zajdzie taka potrzeba - podkreślił.

Dwa typy śmigłowców

Skoki wykonywane były z wysokości 4000 metrów. Wykorzystano dwa typy śmigłowców: Black Hawk, który w ubiegłym roku po raz pierwszy w Polsce był użyty podczas ćwiczeń spadochronowych kontrterrorystów oraz Mi-8 udostępnionych przez Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP. Śmigłowiec na tę wysokość w zależności od maszyny wznosi się od kilku do kilkudziesięciu minut. Kiedy nastąpi skok ze spadochronem swobodne spadanie skoczka trwa około 60 sekund. W tym czasie spadochroniarz leci ze średnią prędkością ok. 190-200 km/h. Mniej więcej po minucie następuje otwarcie czaszy spadochronu. Od tego momentu lot na otwartym spadochronie trwa od czterech do pięciu minut.