Jechali na grzyby, zatrzymali dilera

Na siedzeniu pasażera był poszukiwany listem gończym

Policjanci zatrzymali ściganego mężczyznę i o poinformowali o tym swoich bezpośrednich przełożonych. Funkcjonariusze bardzo szybko zjawili się na miejscu, by udzielić im asysty podczas doprowadzenia 38-latka do jednostki policji. - Policjanci zrezygnowali z osobistych planów i przejechali do komisariatu przy ulicy Chodeckiej, by sporządzić niezbędną dokumentację w związku z zatrzymaniem poszukiwanego - zaznaczyła Onyszko.