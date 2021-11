Policyjne patrole w centrach handlowych. Sprawdzają, czy klienci noszą maseczki

czytaj dalej

Tunel pod Ursynowem wciąż nie jest otwarty i nadal nie wiadomo, kiedy straż pożarna będzie mogła po raz kolejny go skontrolować. Jak poinformowała w środę "Gazeta Stołeczna", zepsuty wentylator, który w trakcie poprzednich kontroli nie osiągnął zakładanych w projekcie parametrów, trzeba było wysłać do naprawy aż do Portugalii.