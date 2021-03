Protesty się skończyły, policyjne barierki zostały. "Opłotowanie jest elementem naszej taktyki"

Od ostatniego protestu minęło ponad 10 dni, ale skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich nadal jest otoczone barierkami. - Częściowo ingerują one w przestrzeń przystanków autobusowych. Przykładowo pasażerowie czekający na autobusy nocne jadące Alejami Jerozolimskimi w stronę ronda de Gaulle’a nie wsiądą do autobusu bezpośrednio z przystanku. Będą musieli przejść kilkadziesiąt metrów, żeby ominąć najpierw rząd barierek. W takich miejscach zatrzymują się też autobusy obsługujące połączenia międzymiastowe - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

"Staramy się przekonać policję, że jest to utrudnienie"

- Te barierki rozstawiła policja. Oni to zrobili przy okazji ostatnich demonstracji. Problemem jest to, że je pozostawili. Korespondujemy z policją i prosiliśmy już o ich usunięcie. Miasto samo z siebie nie może tego zrobić. Na razie rozmawiamy i staramy się przekonać policję, że jest to utrudnienie, a w wielu miejscach może to po prostu być niebezpieczne. Ten problem widzimy już od grudnia ubiegłego roku. Takie bariery były rozstawiane w różnych miejscach ścisłego centrum Warszawy - mówi nam Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.