Wybiegł ze sklepu z wózkiem pełnym alkoholi i spotkał policjanta

Posterunkowy Konrad Borkowski, patrolowiec z komisariatu w Wawrze jechał swoim samochodem na służbę, którą miał rozpocząć o 18.. W pewnym momencie zauważył, jak z marketu wybiega mężczyzna z pełnym wózkiem zakupów. Wszystko wskazywało na to, że właśnie dokonał kradzieży.

Policjant podjął interwencję. - Mężczyzna, kiedy zorientował się, co się dzieje, porzucił wózek i zaczął uciekać. Nie reagował na wezwania policjanta. Został jednak bardzo szybko przez niego zatrzymany - przekazała w komunikacie Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Wózek pełen alkoholi

- Wartość zakupów w wózku wyniosła ponad 4500 złotych. Były to głównie alkohole i artykuły przemysłowe - dodała policjantka. Wezwana na miejsce załoga patrolowo-interwencyjna przejęła od posterunkowego 35-latka. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a wyniesione przez niego artykuły wróciły do sklepu.