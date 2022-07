Policjant zaatakowany podczas domowej interwencji

Do interwencji policji doszło we wtorek rano w jednym z mieszkań przy ulicy Odrowąża. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter Tomasz Zieliński, policjanci zostali wezwani do awantury domowej. - Agresywny mężczyzna miał źle potraktować kobietę, a następnie zaatakował jednego z interweniujących funkcjonariuszy. Policjanci obezwładnili go - opisywał.