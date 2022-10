Policjant stołecznej drogówki podejrzany o kradzież paliwa. Sprawa w sądzie

Sprawa została zgłoszona przez pracowników stacji i trafiła do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III na Woli. - Policjanci z zespołu wykroczeń i postępowań administracyjnych gromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. Ustalony mężczyzna został już przesłuchany w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do skierowania przeciwko niej wniosku o ukaranie. Złożył on w tej sprawie wyjaśnienia - poinformowała naszą redakcję Marta Sulowska, oficer prasowa KRP Warszawa III.