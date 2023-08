Użyli gazu pieprzowego i zabrali klubowe szaliki

Po jednym z meczów w Warszawie kilku kibiców straciło barwy klubowe. Jednego zaatakowali, używając gazu pieprzowego i zabrali szalik. Dwoje kolejnych zmusili do ich oddania groźbami. 20, 21 oraz 22-latek zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Dwaj zostali tymczasowo aresztowani.

Jak podała policja, do zdarzenia doszło po jednym z meczów, jakie kilka dni temu odbyły się w Warszawie. - Pseudokibice jednej z drużyn zaatakowali kibiców drużyny przeciwnej. Do tego celu wykorzystali gaz pieprzowy, który jeden z zatrzymanych skierował na twarz poszkodowanego, a następnie po szarpaninie wyrwał mu szalik z emblematami klubu piłkarskiego - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Wydarzyło się to na ulicy Stawki.