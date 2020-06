Otworzył lokal wyborczy i poszedł przestawić auto. Spowodował kolizję. Miał 2,5 promila

Policjanci zatrzymali przewodniczącego jednej z komisji wyborczych. Mężczyzna był pijany. Mimo to poszedł przestawić samochód. W trakcie manewrów uderzył w inny tak mocno, że hałas zwrócił uwagę patrolu policji.

Do zdarzenia doszło na Pradze Południe. Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, przewodniczący jednej z komisji wyborczych spowodował kolizję. - Najpierw otworzył lokal, później poszedł przeparkować auto - opisuje rzecznik. - Wtedy uszkodził inny samochód - dodaje.

Wybory prezydenckie

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania (niedziela 21.00) w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.