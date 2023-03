Był poszukiwany listem gończym, schował się przed policją pod stertą ręczników w kabinie prysznicowej

Policjanci poszukiwali 41-latka ściganego listem gończym. Wytypowali mieszkanie, w którym może się znajdować. Brat mężczyzny zapewniał, że 41-latka nie ma w domu - policjanci znaleźli go pod stertą ręczników w kabinie prysznicowej.

Policjanci z komisariatu przy ulicy Chodeckiej poszukiwali mężczyzny ściganego listem gończym. Ustalenia doprowadziły ich do mieszkania na Pradze Północ. Z ich wiedzy operacyjnej wynikało, że tam najprawdopodobniej ukrywa się poszukiwany.

Policjanci kryminalni przygotowali się do jego zatrzymania. Drzwi wytypowanego mieszkania otworzył im brat poszukiwanego. "Zapewniał, że 41-latka nie ma w lokalu i że nie ma z nim żadnego kontaktu. Policjanci spodziewali się takiej postawy rodziny poszukiwanego, dlatego postanowili szczegółowo skontrolować mieszkanie" - poinformowała w komunikacie Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Mundurowi byli pewni, że 41-latek się w nim ukrywa. Bardzo szybko przekonali się, że mieli rację.

Kryjówka wśród ręczników

Mundurowi potwierdzili, że za 41-latkiem Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał list gończy. Mężczyzna ma trafić na dwa miesiące do więzienia za niepłacenie alimentów. Kryminalni zatrzymali 41-latka i przewieźli go do komisariatu przy ulicy Chodeckiej.