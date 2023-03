W mieszkaniu 37-latka znaleźli półtora kilograma narkotyków, 1440 tabletek psychotropowych i gotówkę

- 37-latek na żądanie kryminalnych wydał dobrowolnie cztery opakowania środków psychotropowych, myśląc, że w ten sposób uśpi czujność policjantów i ograniczy skalę swojej odpowiedzialności karnej. Policjanci jednak doskonale wiedzieli, że mężczyzna kłamie i, że to, co miał przy sobie, to tylko namiastka tego, co tak naprawdę ukrywa - przekazał Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.