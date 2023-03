"Sprzedawał" markowe perfumy w sieci, towaru nie wysyłał. Policja: 31 pokrzywdzonych

Policja: kupujący stracili prawie 9000 złotych

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. "Funkcjonariusze kilka dni temu udali się do miejsca zamieszkania 30-letniego sprzedawcy i zatrzymali go. Mężczyzna w komendzie przy ulicy Żeromskiego usłyszał zarzut za to, że wykorzystując sieć internetową doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 31 pokrzywdzonych" - przekazała Kozłowska. Naraził on pokrzywdzonych na straty w wysokości prawie 9000 złotych.