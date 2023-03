Kręcił się przed szkołą. "Był poszukiwany i miał prokuratorski zakaz zbliżania się do placówek edukacyjnych"

Policjanci otrzymali informację o niepokojącym zachowaniu mężczyzny, w pobliżu szkoły. Funkcjonariusze ustalili, że 55-latek jest poszukiwany do odbycia kary więzienia oraz ma zakaz zbliżania się do placów zabaw i "placówek edukacyjnych". Był też pod wpływem alkoholu.

W piątek około godziny 14 dzielnicowi z komisariatu na Targówku otrzymali zgłoszenie od przechodnia o niepokojącym zachowaniu mężczyzny, który kręcił się w rejonie jednej ze szkół. Dzięki dokładnemu opisowi podanemu przez świadka, policjanci wiedzieli, jak wygląda mężczyzna i szybko go odnaleźli.

Wylegitymowali 55-latka, a następnie sprawdzili jego dane w policyjnej bazie. Jak podaje Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez łódzkie sądy do odbycia kary 365 dni więzienia.

Miał zakaz

55-latek był również w zainteresowaniu Prokuratury Rejonowej w Łomży. - Wydała ona zarządzenie o ustalenie jego miejsca pobytu i zakazała mężczyźnie zbliżania się do placów zabaw, szkół i przedszkoli na odległość mniejszą niż 50 metrów - wyjaśniła w komunikacie Onyszko. Jak dodała policjanci zatrzymali mężczyznę, ponieważ nie stosował się on do tego zakazu.