Ruszył z piskiem opon, policjanci pojechali za nim. Po drodze wyrzucał narkotyki

Policjanci z Mokotowa zatrzymali kierowcę, który zwrócił ich uwagę, ponieważ z piskiem opon ruszył ze skrzyżowania. Nie chciał się zatrzymać do kontroli drogowej. Jak przekazują policjanci, po drodze przez okno wyrzucał worki foliowe z marihuaną, po czym wjechał na stację paliw, z której nie miał jak uciec.

- Postanowili sprawdzić, czym było spowodowane zachowanie kierowcy - informuje Robert Koniuszy, oficer prasowy mokotowskiej policji. - Ruszyli za nim i dali mu sygnał do zjechania na bok, celem wykonania kontroli drogowej. Kierowca nie zareagował. Nie zrobiły na nim również wrażenia sygnały świetlne i dźwiękowe, przy których użyciu policjanci po raz kolejny wydali polecenia do zatrzymania się. Kierowca zignorował je i postanowił podjąć ucieczkę. Nie trwała ona jednak długo - dodaje.

W aucie pistolet hukowy, gaz łzawiący i narkotyki

Ponadto, według opisu Koniuszego, w czasie ucieczki kierowca wyrzucił przez okno dwa hermetycznie zamknięte worki foliowe z suszem. - Zapędzony w drogę bez wyjścia nie chciał opuść samochodu, mimo wydawania wyraźnych poleceń przez mundurowych. Wobec powyższego policjanci podjęli decyzję o wyjęciu kierowcy z pojazdu przy użyciu chwytów obezwładniających. Mężczyzna i tym razem próbował swoich sił, naruszając nietykalną cielesną policjantów. Ostatecznie został on obezwładniony i w kajdankach doprowadzony do radiowozu, a następnie przewieziony do policyjnego aresztu - opisuje Robert Koniuszy.