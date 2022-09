Złożył skargę na policjantów. Funkcjonariusze zawieszeni, prokuratura bada trzy wątki

Do zdarzenia doszło w lipcu, w nocy z 22 na 23. Jak podaje RMF FM, mundurowi interweniowali wobec mężczyzny, który na Saskiej Kępie miał w miejscu publicznym pić alkohol. Chcieli go wylegitymować, wówczas doszło do kłótni, a następnie szarpaniny. Poszkodowani zostali: mężczyzna, który trafił do policyjnej izby zatrzymań, oraz jeden z policjantów.